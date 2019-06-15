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CNBC: экспериментальный самолет Stratolaunch продается за $400 млн 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: © AP Foto/Matt Hartman
Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunc, созданный для воздушного старта ракет-носителей, выставлен на продажу за $400 млн Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC со ссылкой на источники.
По их данным, самолет выставил на продажу инвестиционный конгломерат Vulcan, которым до недавнего времени владел один из основателей корпорации Microsoft Пол Аллен (умер в 2018 году в возрасте 65 лет от рака). В указанную сумму входит не только само воздушное судно, но и права интеллектуальной собственности, ангары и иные объекты, с ним связанные.
В компаниях Stratolaunch Systems и Vulcan отказались комментировать публикацию телеканала. "Stratolaunch готов к эксплуатации. Мы представим обновленную информацию, когда будет, чем поделиться", — сказали в пресс-службе Vulcan.
Экспериментальный самолет в апреле совершил первый испытательный полет над пустыней Мохаве (штат Калифорния), развив скорость 304,17 км/ч и достигнув высоты чуть более 5 км. Он продержался в воздухе 150 минут, информировала Stratolaunch Systems.
Согласно информации на сайте компании, Stratolaunch состоит из двух 73-метровых фюзеляжей, соединенных общим крылом длиной 117 м. Это больше протяженности поля для игры в американский футбол. Самолет оснащен шестью двигателями производства Pratt&Whitney. Масса составляет 250 тонн, с полной нагрузкой — около 590 тонн. Движение по взлетно-посадочной полосе обеспечивает 28-колесное шасси, длительность полета без дозаправки — до 10 часов.
Stratolaunch создан как воздушная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus XL ("Пегасус экс-эл"), предназначенных для вывода спутников на орбиту.
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Комментарии
Наука и техника , Пол Аллен , Pratt & Whitney , Microsoft
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