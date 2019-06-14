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Стали известны причины конца света 

Москва24 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Астрономы из Колорадского университета в Боулдере заявили, что знают возможную причину конца света. Об этом сообщают "Дни.ру".
Ученые проанализировали данные, полученные космическими телескопами Kepler и Gaia, а также наземной обсерваторией Apache Point. Так им удалось обнаружить 43 звезды, подобные Солнцу, на которых произошли супервспышки.
По мнению исследователей, не исключено, что в ближайшие сто лет Солнце породит похожую вспышку, причем она будет гораздо мощнее предыдущих. Как пояснили астрономы, у молодых звезд выбросы энергии происходят еженедельно, тогда как у более старых — лишь раз в несколько тысяч лет. Как следствие, они сильно отличаются по масштабу.
Мощная вспышка на Солнце причинит Земле серьезный урон. Ученые предупредили об опасности техногенных катастроф и стихийных бедствий. Это нанесет ущерб в триллионы долларов по всему миру, считают эксперты.
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Наука и техника , Наука
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