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Индия планирует вывести на орбиту собственную космическую станцию 

360tv.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Собственная космическая станция может появиться у Индии. На орбиту ее планируют отправить уже к 2030 году. Предполагается, что астронавты будут проводить на станции около 15-20 суток.
Глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван пояснил, что космическая станция станет экспериментальной базой для исследований в условиях микрогравитации. Слова руководителя ISRO привел телеканал NDTV.
«Мы должны продолжать реализацию программы «Гаганьян» после запуска пилотируемой миссии в космос. Индия намерена создать собственную космическую станцию», — подчеркнул доктор Сиван.
Станция будет весить порядка 20 тонн. Ее приспособят к пребыванию астронавтов на срок в 15-20 суток. В ISRO заметили, что к помощи других стран для реализации проекта Индия прибегать не намерена.
Кайласавадиву Сиван напомнил, что собственные станции в космосе были только у США, России, Китая и объединения стран, которые владеют МКС.
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Наука и техника , Индия
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