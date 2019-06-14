Индия планирует вывести на орбиту собственную космическую станцию

Собственная космическая станция может появиться у Индии. На орбиту ее планируют отправить уже к 2030 году. Предполагается, что астронавты будут проводить на станции около 15-20 суток.

Глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван пояснил, что космическая станция станет экспериментальной базой для исследований в условиях микрогравитации. Слова руководителя ISRO привел телеканал NDTV.

«Мы должны продолжать реализацию программы «Гаганьян» после запуска пилотируемой миссии в космос. Индия намерена создать собственную космическую станцию», — подчеркнул доктор Сиван.

Станция будет весить порядка 20 тонн. Ее приспособят к пребыванию астронавтов на срок в 15-20 суток. В ISRO заметили, что к помощи других стран для реализации проекта Индия прибегать не намерена.

Кайласавадиву Сиван напомнил, что собственные станции в космосе были только у США, России, Китая и объединения стран, которые владеют МКС.