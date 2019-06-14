Млечный Путь пережил столкновение

Астрофизики Рочестерского технологического института в США выяснили, что сотни миллионов лет назад Млечный Путь столкнулся с соседней карликовой галактикой Насос 2. Взаимодействие между двумя звездными системами привело к формированию ряби во внешней части диска нашей Галактики, которую и зафиксировали исследователи. Об этом пишет издание Science Alert.

Исследователи проанализировали данные, полученные космическим телескопом Gaia, и рассчитали траекторию Насоса 2, которая располагается на расстоянии 430 тысяч световых лет от Земли. Это позволило смоделировать столкновение между галактиками, учитывая рябь в водородных облаках на периферии Млечного Пути. Ранее эти возмущения объяснялись взаимодействием с карликовой эллиптической галактикой в созвездии Стрельца (SagDEG), находящейся в 50 тысячах световых лет от ядра.

Оказалось, что SagDEG обладает недостаточной гравитацией, чтобы вызвать рябь, а вот Насос 2 является самой вероятной причиной возмущений. При столкновении часть вещества карликовой галактики осталась в Млечном Пути, что дает ученым возможность проследить за эволюцией Насоса 2, а также оценить распределение темного вещества в ней. Сам факт сближения с диском Млечного Пути накладывает определенные ограничения на массу и плотность карликовой галактики.