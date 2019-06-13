Создан самый мощный сверхпроводящий магнит в мире

Учёные разработали самый мощный в мире сверхпроводящий магнит, способный генерировать рекордную напряжённость магнитного поля в 45,5 тесла.

Эксперты отмечают, что ранее только импульсные магниты, которые способны поддерживать магнитное поле в течение доли секунды, достигали более высокой интенсивности. Исследователи из Национальной лаборатории сильных магнитных полей в США пропустили мощные потоки электричества через катушки, изготовленные из купратного сверхпроводника, для создания магнитного поля, потребляющего небольшое количество энергии. Получившаяся в результате напряжённость поля превысила напряженность энергоемких резистивных магнитов, которые не используют сверхпроводники. Напряжённость поля также превысила обычные сверхпроводниковые магниты и гибридные сверхпроводящие резистивные магниты.

По словам учёных, ранее созданные магниты на основе купрата были слишком хрупкими для использования в технологических приложениях, но новые магниты должны выдерживать напряжённость поля до 60 тесла. Сверхпроводники необходимы для работы целого ряда различных устройств, от МРТ-аппаратов до высокоскоростных транспортных систем и ядерных термоядерных реакторов. Ожидается, что сверхпроводящие магниты могут продвинуть исследования в разных научных сферах.