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Медведев раскритиковал Роскосмос 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал низкую эффективность освоения средств в Роскосмосе, сообщает ТАСС.
Об этом он заявил на совещании по развитию госкорпорации.
Роскосмос использовал лишь 22% от выделенных денег до конца года.
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Наука и техника , Дмитрий Медведев , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
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