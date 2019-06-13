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Старое стекло помогает создавать более прочный и качественный бетон 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Большая часть стеклянных отходов никогда не попадает во вторичную переработку, поскольку представляют собой небольшие фрагменты, которые сложно сортировать. Группа австралийских ученых Университета Дикина во главе с доктором Эр-Риядом Аль-Амери предложила простой и эффективный способ их переработки и дальнейшего использования.
Вначале отходы стекла перемалываются в грубый порошок, который затем используется вместо песка в качестве заполнителя в полимерном бетоне. Полимерный бетон, в свою очередь, является заменителем полимерной смолы — связующего вещества, обычно используемого при изготовлении водонепроницаемых полов.
В ходе лабораторных испытаний бетон со стеклянным порошком показал более высокую прочность по сравнению с традиционным аналогом на основе песка. Кроме того, измельченное стекло не нужно мыть и сортировать, что делает новый материал гораздо дешевле. Еще один плюс стеклобетона в том, что запасы качественного песка стремительно сокращаются, в то время как огромные объемы стеклянных отходов лежат невостребованными.
«Во всем мире на строительную отрасль приходится 6% мирового ВВП. — поясняет Аль-Амери, — Бетон по-прежнему остается основным строительным материалом, а песок — одним из главных его компонентов, которому необходимо найти замену».
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Наука и техника , Технологии , Эр-Рияд
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