Территория подростков. Почему Роскомнадзор заинтересовался сервисом TikTok

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что уже в этом году ведомство проверит соцсеть TikTok на соблюдение российского законодательства. Власти некоторых стран уже предъявляли сервису определенные претензии.

Об этом Жаров сообщил РИА «Новости» в кулуарах ПМЭФ-2019.

«Проведем (проверку — ред.), конечно, посмотрим, поищем… Я уже думал об этом, надо внимательнее на данный сервис посмотреть», — сказал глава Роскомнадзора.

Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский сообщил ТАСС, что контент соцсети будет проверяться в течение месяца.

«Роскомнадзор приступил к комплексному анализу контента сервиса TikTok на предмет наличия детской порнографии и другой запрещенной в России информации Систематическое наблюдение продлится не менее месяца», — сказал он.

Ампелонский уточнил, что поводом для проверки стали обращения как обычных граждан, так и сообщения СМИ.

«В этих обращениях нам сигнализируют о наличии в TikTok прежде всего откровенных видео с участием несовершеннолетних. Мы намерены на экспертном уровне установить, соответствует ли такой контент границам дозволенного, которые определены в законе», — пояснил он.

Популярный сервис изначально планировался как платформа для публикации видеороликов и караоке, и назывался Douyin. В 2017 году компания купила приложение Musical.ly. Объединенный продукт получил название Tik Tok. Почти сразу на YouTube началась довольно агрессивная реклама. Сейчас сервис считается одним из самых популярных в мире. Аудиторию, за редким исключением, составляют молодые люди до 19 лет.

Сервис предлагает пользователям выкладывать короткие видео. Там можно общаться с другими тиктокерами и ставить лайки. Именно они могут поднять обычного юзера до заоблачных высот популярности. Самое главное, выкладывать их как можно чаще.

Славится сеть как источник мемов и челленджей. Сервис исключительно развлекательный, здесь нет места политике или каким-то серьезным проблемам. Тут нет рекламы, только песни или пародии.

Пользователь снимает короткое видео от 15 до 60 секунд, встраивает в него музыку со своего устройства, добавляет спецэффекты и маски. Есть фильтр красоты лица, который позволяет убрать дефекты. Ролик можно замедлить или ускорить. Созданным видеороликом можно поделиться в Instagram или Youtube.

Из-за того, что аудиторию сервиса, в основном, представляют подростки, контент на TikTok более взрослые пользователи характеризуют коротко и ясно — «испанский стыд». Но поклонникам платформы нравится, что можно чудить и кривляться, хихикать над такими же безыскусными роликами сверстников и не особенно заморачиваться над тем, совпадает ли артикуляция со словами песенки, сопровождающей видео.

Но скопление юных пользователей привлекает и определенную категорию людей, которую родители подростков не желают видеть рядом со своими детьми ни при каких обстоятельствах.

Собственно, именно за поощрение педофилии и распространение порнографии был запрещен TikTok в Индии. По решению суда его изъяли из приложений Google Apple дабы положить конец доступу «сексуальных хищников» к детям.

По некоторым данным, в Индии TikTok в прошлом году был загружен более 240 миллионов раз. В 2019 году — уже более 30 миллионов раз. Ревнители благочестия не смогли предъявить суду ролики с порнографическим содержанием, но скудно одетых подростков, танцующих и поющих под мировые хиты, было сколько угодно.

Представители компании в своем обращении в Верховный суд подчеркнули, что очень незначительную часть контента TikTok можно назвать неуместной или непристойной. Но требования властей они выполнили, после чего блокировка сервиса была снята.

Гораздо жестче с приложением обошлись в США. Еще со времен слияния с Musical.ly, сервис при регистрации требовал указать личные данные — от адреса электронной почты до номера телефона и имени пользователя.

Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила компанию в нелегальном сборе данных несовершеннолетних пользователей. Причем, без ведома и согласия родителей. Кроме того, были отмечены попытки взрослых людей связаться с подростками с использованием функции, позволяющей находить других тиктокеров в радиусе 50 миль.

Сервис TikTok оштрафовали на рекордную сумму в 5,7 миллиона долларов. Председатель FTC Джо Саймонс заявил, что драконовские меры заставят сервис блокировать пользователей младше 13 лет, не позволяя им снимать и публиковать свои видео в приложении. Несовершеннолетним оставили возможность «лайкать» чужой контент и подписываться на популярных пользователей. Они смогут снимать свои ролики со всеми спецэффектами сервиса, но сохранять его можно только на собственном гаджете.

Если учесть, что количество закачек сервиса с App Store и Google Play во всем мире превысило миллиард, становится понятно, что проблема защиты подростков является весьма злободневной. Для сравнения, в прошлом году Facebook был установлено на 711 миллионов устройств, а Instagram — 444 миллионов раз.

TikTok занимает третьем место в мире по количеству установок с начала года, четвертое место как наиболее часто загружаемое неигровое приложение 2018 года, и лидирует в как неигровое приложение в США.

В январе 2019 года количество новых пользователей сервиса в мире достигло 71,3 миллионов человек.

В Индии платформой пользуются 250 миллионов человек. В России аудитория гораздо меньше — всего 1,5 миллиона.

Но они проводят в соцсети не менее 13 минут в день, что ставит TikTok на четвертое место среди популярнейших мессенджеров Рунета после WhatsApp, Instagram и «ВКонтакте».