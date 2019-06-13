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Ученые будут следить с Байкала за астероидной угрозой 

Российская Газета 1 час назад
Фото: iStock
Национальный гелиогеофизический комплекс РАН, строящийся в Тункинской долине (Бурятия), сможет отслеживать кометно-астероидные угрозы. Об этом сообщил директор Института солнечно-земной физики СО РАН (Иркутск) Андрей Медведев.
В частности, для этого можно применять большой солнечный телескоп с трехметровым зеркалом. Возможности телескопа позволяют фиксировать слабые и далекие объекты, вычислять их орбиты и определять степень их опасности для Земли.
— Этот телескоп может работать не только в дневном режиме, не только по Солнцу, он может работать как большой звездный телескоп, — приводит "Интерфакс" слова ученого. — Эта задача будет одной из крайне интересных для большого солнечного телескопа-коронографа.
Для оценки астероидно-кометной опасности можно будет использовать радары, которые также будут построены в рамках проекта НГК.
Напомним, Российская академия наук намерена создать в Иркутской области и республике Бурятии национальный гелиогеофизический комплекс для изучения солнечной активности. В состав комплекса войдут радиотелескоп, радар НР-МСТ, оптические инструменты, солнечный телескоп-коронограф и лазерный радар. Объекты будут строиться как на площадках действующих обсерваторий института — геофизической вблизи села Торы и Саянской солнечной в урочище Бадары Тункинского района Бурятии, так и в совершенно новых локациях — в Ольхонском районе Иркутской области.
Как сообщается на сайте института солнечно-земной физики СО РАН, строительная организация уже вышла на площадки. Сейчас там идет расчистка от насаждений. На первом этапе будут построены многочастотный радиогелиограф и комплекс оптических инструментов. Второй этап создания комплекса, который предполагает строительство еще пяти объектов, активно готовится иркутскими учеными — сейчас проходит технологический и ценовой аудит.
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Наука и техника , Наука , РАН , Интерфакс , Республика Бурятия
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