Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

500-долларовый танк научит детей программированию 

Популярная механика 54 минуты назад
Фото: Популярная механика
Китайский производитель дронов DJI расширяет горизонты: теперь компания разработала учебного боевого робота под названием RoboMaster S1.
S1 поставляется как набор из 46 частей и требует обучения программированию для сборки и полноценной эксплуатации. Он рассчитан на возраст от 14 лет, имеет четыре колеса и способен развивать скорость до 13 км/ч. Сверху расположена управляемая танковая башня, которая стреляет гелевыми шариками. Есть у танка и инфракрасная пушка.
На борту находится 31 датчик, шесть из которых предназначены для обнаружения попаданий во время боя. Встроенная камера позволяет пользователям управлять роботом в режиме FPV через особое приложение, а система машинного зрения помогает аппарату обнаруживать препятствия и принимать сигналы от других роботов S1.
Также у него есть функция Follow Mode, распознавание жестов, обнаружение других S1, распознавание звуков, возможность следования по линии и визуальным навигационным маркерам. Кроме того, роботом можно управлять вручную через приложение. На задней панели есть шесть портов широтно-импульсной модуляции (PWM).
Можно использовать языки Scratch 3.0 и Python для программирования различных функций. Робот уже поступил в продажу по цене 499 долларов. DJI также планирует начать в следующем месяце поставки комплекта PlayMore Kit, который включает дополнительную батарею, контроллер и гелевые шарики.
Популярная механика: последние новости
В вечной мерзлоте найдена отлично сохранившаяся голова древнего хищника Смартфоны Huawei разоряют своих владельцев обновлениями Аномалию на южном полюсе Луны связали с остатками древнего астероида
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская армия подошла к Донецку2
Путин восстановит отношения с Украиной352
Украину объявили «колонией» для ядерных отходов из США150
На Украине заявили о необходимости диалога с Россией56
США переименовали Киев436
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:52
ЕС отреагировал на массовые протесты в Гонконге
В мире Азия
01:19
Завещание Алибасова разругало «нанайцев»
Шоу-бизнес
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
01:34
Путин восстановит отношения с Украиной
Политика Конфликты
01:00
В Норильске спасли увязшего по шею в снегу оленя
Происшествия
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение