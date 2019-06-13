500-долларовый танк научит детей программированию

Китайский производитель дронов DJI расширяет горизонты: теперь компания разработала учебного боевого робота под названием RoboMaster S1.

S1 поставляется как набор из 46 частей и требует обучения программированию для сборки и полноценной эксплуатации. Он рассчитан на возраст от 14 лет, имеет четыре колеса и способен развивать скорость до 13 км/ч. Сверху расположена управляемая танковая башня, которая стреляет гелевыми шариками. Есть у танка и инфракрасная пушка.

На борту находится 31 датчик, шесть из которых предназначены для обнаружения попаданий во время боя. Встроенная камера позволяет пользователям управлять роботом в режиме FPV через особое приложение, а система машинного зрения помогает аппарату обнаруживать препятствия и принимать сигналы от других роботов S1.

Также у него есть функция Follow Mode, распознавание жестов, обнаружение других S1, распознавание звуков, возможность следования по линии и визуальным навигационным маркерам. Кроме того, роботом можно управлять вручную через приложение. На задней панели есть шесть портов широтно-импульсной модуляции (PWM).

Можно использовать языки Scratch 3.0 и Python для программирования различных функций. Робот уже поступил в продажу по цене 499 долларов. DJI также планирует начать в следующем месяце поставки комплекта PlayMore Kit, который включает дополнительную батарею, контроллер и гелевые шарики.