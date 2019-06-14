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Раскрыты подробности замены Android от Huawei 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Francisco Seco / AP
Корпорация Huawei начала тестирование собственной мобильной операционной системы (ОС) HongMeng. Ее разработка ведется с другими китайскими технологическими компаниями, пишет Global Times.
По словам источника издания, вместе с Huawei в разработке участвуют Tencent, дочерние компании BBK (Oppo и Vivo), Xioami и другие компании. По результатам первых тестов выяснилось, что китайская ОС работает на 60 процентов быстрее Android. Также инсайдеры сообщают, что Huawei смогла отгрузить миллион смартфонов с ОС HongMeng, однако не указывается, поступили они в продажу или нет.
В мае 2019 года китайская компания и 70 дочерних предприятий попали в черный список Минторга США. В результате этого о прекращении сотрудничества с Huawei объявила Google, что влечет за собой прекращение поддержки устройствами компании Android и ряда приложений американской компании. В то же время запрет никак не отразится на уже выпущенных устройствах, для которых Huawei продолжит выпускать обновления.
По слухам, Huawei работает сразу над двумя версиями системы: одна основана на Android AOSP с открытым исходным кодом, а вторая — полностью собственной разработки. Дату выхода операционной системы не раскрывают, но ее могут представить осенью 2019 года.
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Комментарии1
Наука и техника , Гаджеты , Google
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