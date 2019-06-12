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Американские ученые попрощались с российским телескопом «Спектр-Р» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Twitter
Ученые Национальной радиоастрономической обсерватории США попрощались с российским космическим телескопом "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон"), эксплуатация которого была прекращена в конце мая, в своем сообщении они использовали написанное латиницей слово "Dosvedanya".
Американская Национальная радиоастрономическая обсерватория NRAO создаёт и управляет высокочувствительными радиотелескопами в интересах ученых всего мира. В частности, к ней относится радиотелескоп Грин-Бэнк в штате Западная Вирджиния, который получал научную информацию со "Спектра-Р".
"До свидания и прощай, "Радиоастрон", — написала NRAO в Twitter, добавив метку "радиотелескоп Грин-Бэнк".
При этом слово "до свидания" американские учёные написали по-русски, но латиницей: "Dosvedanya and Farewell, RadioAstron".
Ранее сообщалось, что 30 мая Роскосмос решил завершить эксплуатацию обсерватории "Спектр-Р". С 10 января "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон"), запущенный в июле 2011 года и проработавший семь с половиной лет вместо трех, гарантированных разработчиком спутника (НПО имени Лавочкина), перестал принимать команды с Земли. Как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, на спутнике отказал последний из трех комплектов приемо-передающего устройства, что не позволяет ему принимать команды. Все предпринятые попытки восстановить связь со "Спектром-Р" закончились неудачей. Сами учёные сообщили, что причиной поломки стала радиация.
В рамках проекта российские учёные работали совместно с коллегами из Европы, США, Украины, Австралии, Японии и других стран.
Телескоп изучал ядра галактик, сверхмассивные черные дыры, магнитные поля, космические лучи. Кроме того, его аппаратура была способна уловить космологические эффекты, выявить зависимость различных физических параметров ядер галактик от красного смещения объектов, эффекты темной материи и темной энергии, области формирования звезд и планетных систем.
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Наука и техника , Наука , Технологии , Роскосмос , НПО им. С.А. Лавочкина , США
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