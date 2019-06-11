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Потерянный модуль миссии «Аполлон» может быть найден спустя 50 лет 

Популярная механика 1 час назад
Фото: NASA/JCL
Миссия «Аполлон-10» включала два модуля — командный модуль Chralie Brown и лунный модуль Snoopy, названные так в честь популярных мультяшных персонажей. Первый модуль вернулся домой, в то время как Snoopy, предназначавшийся для работы на низкой орбите вокруг Луны, оказался выброшен на орбиту вокруг Солнца. С тех пор данный аппарат не видели и считали навсегда потерянным. Недавно, однако, специалисты смогли заметить Snoopy — во всяком случае, по их словам, они уверены в этом на 98 процентов.
Поиск Snoopy начали в 2011 году. Астрономы, волонтеры и студенты изучили огромное множество данных, собранных телескопами, и даже сейчас, как отмечается, нельзя точно сказать, что идентифицированный ими объект — это действительно давно потерянная капсула NASA, передает ScienceAlert.
Отмечается, что следующий ближайший подход Snoopy к Земле произойдет примерно через 18 лет. Хотя у Ника Ховеса (Nick Howes), астронома-любительа, руководившего поиском аппарата, есть идеи, как можно было бы уточнить, является ли найденый объект тем самым Snoopy, он подчеркивает, что затраты на миссию в любом случае не оправдают себя: для этих средств, по его словам, можно было бы найти гораздо более полезное применение.
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Наука и техника , NASA
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