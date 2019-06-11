«Критическая ситуация»: ракетам «Ангара» сорвали сроки

Изготовление третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей «Ангара» отстает от запланированных производственных сроков, это стало известно из приказа, подписанного директором ПО «Полет». Из-за нарушения производственного графика сотрудники «Полета» остались без премий. Однако, по словам генерального директора, сорваны лишь внутренние сроки предприятия, а поставка ракет состоится вовремя.

Приказ, который подписал руководитель филиала Центра Хруничева , директор ПО «Полет» Виктор Шулико, свидетельствует о том, что изготовление третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей «Ангара» отстает от запланированных производственных сроков, передает РИА «Новости».

«Отставание от производственных графиков изготовления изделий со сроком сдачи в 2019 году составляет от трех месяцев (ракета-носитель «Ангара-А5») до одного года (вторая ступень ракеты-носителя «Ангара-1.2»), — говорится в документе.

Омский завод-изготовитель ракет «Ангара» ПО «Полет» (входит в Центр имени Хруничева) назвал ситуацию с производством носителя «критической» и указал факторы, которые привели к задержке производства.

В Центре имени Хруничева сообщили, что руководством дочернего предприятия реализуются «исчерпывающие меры», чтобы нагнать отставание.

«Причинами, послужившими возникновению такой критической ситуации, явились: слабая организация труда на рабочих местах, несвоевременное решение вопросов конструкторской службой (КБ «Салют») и технологическими службами (отдел главного технолога), несвоевременное обеспечение производства (отдел главного технолога, инструментальное производство, вспомогательное производство, служба снабжения), срыв сроков поставки комплектующих (Ракетный космический завод, Воронежский механический завод)», — говорится в документе.

В результате, как отмечается в документе, в 2019 году (с января по май) филиал Центра Хруничева не выполнил план выпуска продукции в рублевом и количественном эквиваленте. Согласно приказу, по рублевым показателям в среднем выполнение программы составило 91%, а в мае — лишь 85%. Выпуск валовой продукции за пять месяцев составил 88% от намеченного объема, а по номенклатуре продукции произведено 37% из запланированного.

Кроме того, согласно приказу, сотрудников «Полета» оставили без премий за май из-за невыполнения производственного плана.

«Премию за май месяц 2019 года работникам ПО «Полет» — филиала АО «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева не начислять», — говорится в приказе.

Однако генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал, что сроки изготовления ракет-носителей «Ангара», указанные в приказе — это внутренний производственный график предприятия, смещенный на шесть месяцев влево относительно графика исполнения государственных контрактов.

«Таким образом, отставания от установленных сроков изготовления ракет нет, мы нацелены на поставку изделий вовремя», — подчеркнул он.

Также Варочко уточнил, что план бы нарушен из-за срывов сроков поставки комплектующих, несвоевременного обеспечения производства, слабой организации труда на местах, несвоевременного урегулирования вопросов технологическими и конструкторской службами.

«Ангара» — семейство российских ракет космического назначения нового поколения. Состоит из унифицированных ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов грузоподъемностью до 37,5 тонны (на низкой околоземной орбите). С их помощью планируется выводить космические аппараты всех типов: спутники, корабли, автоматические межпланетные станции.

Легкая «Ангара-1.2ПП» была запущена в июле 2014 года. Первый испытательный пуск тяжелой «Ангары-А5» состоялся с космодрома Плесецк 23 декабря 2014 года. Также разрабатывается трехступенчатая «Ангара-А5П» тяжелого класса грузоподъемностью до 37,5 тонны на низкую опорную орбиту, 13,3 тонны — на геопереходную, 8 тонн — на геостационарную. Очередной запуск «Ангары» с Плесецка намечен на конец 2019 года. В перспективе запуски ракет-носителей этого семейства планируется проводить с космодрома Восточный в Амурской области.

Как отмечается, эту ракету планируют использовать для того, чтобы отправить на орбиту три спутника связи «Гонец-М».

Уточняется, что начальная цена закупки 2,028 млрд руб., а сроки ее изготовления назначены к 15 октября 2021 года.