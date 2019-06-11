Названа стоимость участия России в модернизации коллайдера

Выполнение российских обязательств по участию в новых работах по модернизации оборудования Большого адронного коллайдера (БАК) — главной экспериментальной установки Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) — дополнительно потребует сумму ориентировочно в размере почти 1,1 миллиарда рублей, следует из справочных материалов о сотрудничестве России и ЦЕРН, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Российские власти намерены участвовать во второй фазе модернизации БАК, исходят из необходимости национального вклада в глобальные научные проекты такого рода, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник в Женеве на встрече с российскими учеными, работающими в ЦЕРН.

"Безусловно, будет и поддержка второй фазы модернизации Большого адронного коллайдера и того, что связано с повышением светимости. Все деньги для участия во второй фазе мы напрямую сейчас запланировали в бюджете", — сказал Медведев.

В настоящее время заканчивается первая фаза модернизации БАК, в которой участвуют все представленные в ЦЕРН страны.

"В настоящий момент ЦЕРН готовит к подписанию дополнения к меморандумам о взаимопонимании для сотрудничеств по созданию детекторов ATLAS, CMS, ALICE, LHCb на БАК, которые регламентируют российские обязательства по участию в фазе II модернизации детекторов. Подписание этих дополнений российской стороной станет основанием для финансирования указанных работ. Ориентировочный объем участия Российской Федерации во второй фазе модернизации (детекторов) БАК составляет: на 2019 год –213 миллионов рублей, на 2020 год — 349 миллионов рублей и на 2021 — 380 миллионов рублей", — говорится в материалах.

Кроме того, сейчас в ЦЕРН обсуждается программа модернизации ускорителя БАК (БАК высокой светимости). Светимость коллайдера является его второй важнейшей характеристикой. Чем выше светимость пучка ускоряемых в коллайдере частиц, тем выше вероятность их столкновений.

"ЦЕРН заинтересован, чтобы ведущие российские организации, внесшие весомый вклад в создание ускорителя и детекторов, приняли участие в реализации данной программы. Участие российских организаций в этих работах потребует выделения дополнительных бюджетных средств, которые ориентировочно составят: на 2021 год — 150 миллионов рублей, на 2022 — 180 миллионов рублей, на 2023 — 200 миллионов рублей и на 2024 год — 220 миллионов рублей".

Таким образом, на период 2019-2021 годов на выполнение обязательств по участию российских организаций во II фазе модернизации детекторов БАК и работах по повышению светимости коллайдера дополнительно ориентировочно потребуется 1,09 миллиарда рублей.

Кроме того, как отмечается в материалах, после подписания Россией дополнений к меморандумам об участии в работах в фазе II модернизации возникнут обязательства по уплате основного вклада участников (доля России в этих расходах составляет 7%), размер которого будет составлять порядка 19 миллионов швейцарских франков по каждому из детекторов на весь период их модернизации. Помимо основного вклада, предполагается внесение взносов в так называемый общий фонд, размер которых для РФ будет составлять (по состоянию процента участия России в этих экспериментах на 1 января 2018 года) 212 тысяч швейцарских франков ежегодно в течение 9 лет, с 2018 по 2026 годы.

Россия и проекты ЦЕРН

ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. В организацию входят 23 страны. Ее основные корпуса, в том числе ускорительные установки, расположены на границе Швейцарии и Франции. В экспериментах, выполненных в ЦЕРН, был сделан ряд выдающихся открытий. Так, в 2000 году были обнаружены первые признаки образования кварк-глюонной плазмы — состояния материи, характерного для первых мгновений жизни Вселенной. В 2012 году на Большом адронном коллайдере удалось сделать одно из важных открытий в современной физике — было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за наличие массы у материи. В 2014-2015 годах в ЦЕРН были открыты такие новые элементарные частицы, как тетракварк и пентакварк.

Среди проектов, в которых участвует РФ, — проект ATLAS, в котором проверяются предсказания Стандартной модели, заключающей в себе текущее понимание физиками того, что является строительными "кирпичиками" материи и как они взаимодействуют; проект CMS, имеющий обширную программу — от измерений многочисленных процессов Стандартной модели и свойств бозона Хиггса до исследований столкновений тяжелых ионов, поиска новых частиц, явлений и даже дополнительных измерений во Вселенной; проект ALICE по изучению физики сильно взаимодействующего вещества при самых высоких плотностях энергии, достигнутых в лабораторных условиях; проект LHCb, в котором ученые выясняют, как после Большого взрыва материя "выжила" и "построила" современную Вселенную.