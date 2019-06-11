На Ямале впервые добыли нефть, которую нашла нейросеть

На Вынгапуровском месторождении на Ямале впервые добыли нефть, которую обнаружил после цифровой обработки геологических данных искусственный разум.

Система, по словам разработчиков, не имеет аналогов на рынке и позволяет с высокой вероятностью прогнозировать местоположение залежей, которые сложно выявлять традиционными методами.

— Программа в ходе пилотного проекта проанализировала данные более трех тысяч скважин на месторождении и предсказала новые перспективные зоны. Промышленные работы подтвердили: в указанных пластах есть углеводороды. В результате испытаний был получен приток нефти без создания дополнительной инфраструктуры, — рассказали в пресс-службе добывающего предприятия.

Программа обрабатывает сотни гигабайт данных с тысяч скважин, расположенных на месторождении, анализируя около 60 тысяч результатов геофизических исследований одновременно. Используя как исторические, так и поступающие новые геологические данные, нейросеть ищет закономерности, определяя, где могут располагаться пласты, не обнаруженные ранее из-за небольшого размера или сложного строения. Работа по электронной обработке данных и поиску дополнительных запасов на месторождении занимает не более месяца.