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На Ямале впервые добыли нефть, которую нашла нейросеть 

Российская Газета 1 час назад
Фото: iStock
На Вынгапуровском месторождении на Ямале впервые добыли нефть, которую обнаружил после цифровой обработки геологических данных искусственный разум.
Новые пласты углеводородов впервые были выявлены самообучающейся программой, разработанной Научно-техническим центром компании "Газпром нефть" совместно с IBM Services.
Система, по словам разработчиков, не имеет аналогов на рынке и позволяет с высокой вероятностью прогнозировать местоположение залежей, которые сложно выявлять традиционными методами.
— Программа в ходе пилотного проекта проанализировала данные более трех тысяч скважин на месторождении и предсказала новые перспективные зоны. Промышленные работы подтвердили: в указанных пластах есть углеводороды. В результате испытаний был получен приток нефти без создания дополнительной инфраструктуры, — рассказали в пресс-службе добывающего предприятия.
Программа обрабатывает сотни гигабайт данных с тысяч скважин, расположенных на месторождении, анализируя около 60 тысяч результатов геофизических исследований одновременно. Используя как исторические, так и поступающие новые геологические данные, нейросеть ищет закономерности, определяя, где могут располагаться пласты, не обнаруженные ранее из-за небольшого размера или сложного строения. Работа по электронной обработке данных и поиску дополнительных запасов на месторождении занимает не более месяца.
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Наука и техника , IBM , Газпромнефть
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