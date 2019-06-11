Большинство экзопланет могут быть непригодны для высокоорганизованной жизни

Исследование команды американских ученых показало, что накопление токсичных газов в атмосферах большинства экзопланет делает их непригодными для появления «сложной» жизни. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal.

«Представьте себе «обитаемую зону для сложной жизни», определяемую как безопасную зону, где было бы можно поддерживать богатые экосистемы, которые мы находим на Земле сегодня. Наши результаты показывают, что сложные экосистемы, подобные нашей, не могут существовать в большинстве регионов обитаемой зоны в ее традиционном определении», — отметил один из исследователей, профессор биогеохимии в Калифорнийском университете в Риверсайде Тимоти Лайонс.

Традиционно большая часть поисков внеземной жизни была сосредоточена на поиске экзопланет, находящихся в зоне обитаемости — на таком расстоянии от звезды, при котором на поверхности планеты возможно существование воды в жидкой форме. Это описание работает для одноклеточных микробов, но не для сложных существ, таких как животные, которые включают в себя всех: от губок до людей.

Используя компьютерные модели для изучения климата и фотохимии на различных планетах, команда впервые рассмотрела концентрации углекислого газа в их атмосферах. Любой аквалангист знает, что высокая концентрация этого газа в организме может быть смертельно опасной. Но планеты, находящиеся слишком далеко от звезды-хозяина, нуждаются в углекислом газе для поддержания температуры выше нуля за счет парникового эффекта. Включая Землю.

Чтобы поддерживать жидкую воду на внешнем крае обычной зоны обитаемости, по словам исследователей, потребуется в десятки тысяч раз больше углекислого газа, чем есть сегодня на Земле. Такие концентрации далеко за пределами допустимых для человека и животных, которых мы знаем.

Таким образом, существование даже самых привитивных видов жизни ограничивается половиной традиционной ширины зоны обитаемости. Для людей и других животных более высокого порядка, которые более чувствительны к концентрации углекислого газа, безопасная зона сокращается менее чем до одной трети этой области.