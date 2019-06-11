Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Астрономы назвали спутники SpaceX «большой помехой» для наблюдений 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: depositphotos.com
Спутники системы Starlink будут не только порождать слухи о НЛО, но и постоянно мешать вполне серьезным астрономическим наблюдениям из-за их неожиданно высокой яркости. Об этом заявили официальные представители Американского астрономического общества (AAS).
"Чистое ночное небо интересует не только астрономов, но и всех людей, которым нравится наблюдать и наслаждаться величеством Вселенной. Поэтому его деградация будет не только мешать нашим наблюдениям, но и иметь массу других негативных последствий. Я надеюсь, что наши переговоры с SpaceX помогут нейтрализовать эту проблему", — заявил Джеффри Холл (Jeffrey Hall), один из руководителей AAS.
Первые планы по запуску флотилии Starlink, предназначенной для создания глобальной сети высокоскоростной связи, Элон Маск, основатель и руководитель SpaceX, озвучил еще в январе 2015 года. В соответствии с его замыслами, американский космический стартап запустит и выведет на орбиту около 12 тысяч коммуникационных спутников, работающих на разных длинах волн.
Эта идея вызвала не только скепсис со стороны мирового научного и коммерческого сообщества, но и породила массу опасений, связанных с тем, что зонды Starlink будут вращаться вокруг Земли на рекордно низкой высоте, почти касаясь атмосферы. Выход из строя одного или нескольких аппаратов, как опасались критики Маска, может привести к очень серьезным проблемам для МКС или других зондов на низкой орбите.
Еще больше критики в сторону Starlink прозвучало со стороны астрономов. И Международный астрономический союз, и Национальная радиоастрономическая обсерватория США неоднократно выступали с критикой в адрес проекта Маска еще до его запуска, опасаясь того, что зонды будут мешать ведению наблюдений и усиливать световое загрязнение неба.
Эти опасения, как констатируют представители AAS, были полностью подтверждены после запуска первой партии из 60 зондов Starlink в конце мая этого года. Как показали первые наблюдения за этими спутниками, они оказались намного ярче, чем предполагали специалисты SpaceX, не уступая в светимости многим группам галактик и крупным звездным скоплениям.
Аналогичные опасения высказали и руководители Американского астрономического общества. Они отметили, что запуск системы Starlink будет мешать не только оптическим, но и другим наблюдениям. В частности, как заявили астрономы, сигналы, при помощи которых спутники Маска "общаются" друг с другом, будут мешать работать и наземным, и космическим радиотелескопам следить за процессами в далеких галактиках.
Как отметила Меган Донахью (Megan Donahue), текущий президент AAS, сейчас ученые вырабатывают стратегию по борьбе с этими помехами и ведут переговоры с инженерами и руководством SpaceX. По ее словам, Маск уже пообещал сделать покрыть новые аппараты Starlink особой краской, которые сделают их менее заметными для глаза, а также принять другие меры.
Последние новости
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Комментарии
Наука и техника , Технологии , Джеффри Холл , Элон Маск , SpaceX
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответит на вопросы о Голунове
Москвичей предупредили о резком похолодании22
Алибасов не помнит своего имени6
Школьный экзамен окончился стрельбой в Грозном2
Фигурку Рогозина отправили в стратосферу в «жигулях»2
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:30
Алибасов не помнит своего имени
Шоу-бизнес
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
01:09
Медведев спустился в Большой адронный коллайдер
Политика
03:47
Путин: мир подошел к опасной черте
Политика
00:38
За секунду до катастрофы: ЧП с вертолетом попало на видео
Происшествия
03:13
Порошенко сделал «сенсационное заявление» по Донбассу
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение