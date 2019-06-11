Растение поймали за поеданием саламандр

Хищное растение саррацению пурпурную (Sarracenia purpurea), распространенную на сфагновых болотах в северной и восточной частях Северной Америке, застали за поеданием позвоночных — желтопятнистых амбистом. Ранее полагалось, что данное растение питается исключительно беспозвоночными.

Ученые считали, что Sarracenia purpurea питается только беспозвоночными — мошками, муравьями, жуками и т. д. Однако теперь стало известно, что саррацении пурпурные могут питаться и позвоночными: такие случаи были зафиксированы специалистами из Гуэлфского университета. За данным растением наблюдали на сфагновом болоте в Алгонкинском провинциальном парке в провинции Онтарио, Канада, в 2017 году (в августе) и в 2018-м (в августе и сентябре). В ходе наблюдений личинки желтопятнистых амбистом (Ambystoma maculatum) становились взрослыми особями и выходили из болота на сушу.

В рамках наблюдений в 2017 году специалисты нашли в 144 кувшинах саррацений восемь амбистом, недавно ставших взрослыми особями. В следующем году, в августе — середине сентября, в ходе нескольких наблюдений исследователи обнаружили амбистомы в 12 из 65 и 13 из 67 кувшинах растений.

Попадать в кувшины саррацений пурпурных амбистомы могут случайно (по пути из болота), а также в попытке достать пищу (мотыльков и мошек) или же спасаясь от хищников, предполагают ученые. Умирают животные, как предполагается, из-за перегрева, высокой кислотности жидкости в ловушке, патогенов или в связи с голодом. Некоторые амбистомы умирали в ловушке быстро — за несколько дней; другие же, как замечали исследователи, оставались в живых и после 19 дней.

Работа, посвященная исследованию, была опубликована в журнале Ecology.