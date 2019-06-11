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Томские ученые разработали новый композит для ядерных реакторов 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: tsu.ru
Томские ученые сообщили о новой разработке — трехслойном материале, который может применяться для производства тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) ядерных реакторов на быстрых нейтронах. Композит изготовлен в Институте "Умные материалы и технологии" Томского госуниверситета на основе сплава ванадия.
В пресс-службе вуза отметили, что новый материал обладает высокой коррозионной и радиационной стойкостью, прост в изготовлении и обработке. Ученые уверяют, что использование композита позволит обеспечить радиационную и коррозионную стойкость конструкций при сверхвысоких параметрах эксплуатации — температуре до плюс 700 градусов Цельсия.
По словам директора института Ирины Курзиной, реакторы на быстрых нейтронах эффективнее и безопаснее, чем реакторы на тепловых нейтронах. Вместе с тем радиационные нагрузки на конструкции в них значительно выше, поэтому необходимо использовать специальные материалы для корпуса реактора и внутриреакторных систем.
— Мы разработали новый композит с особыми функциональными характеристиками — повышенной жаропрочностью, высоким сопротивлением статическим, динамическим и радиационным нагрузкам, — подчеркнула Ирина Курзина.
Специалисты считают, что российский продукт по своим характеристикам сравним с мировыми аналогами, а по некоторым параметрам — способен превзойти их.
Основной областью применения нового композита называют атомную энергетику, в частности машиностроительные предприятия атомной отрасли, которые выпускают компоненты и комплектующие для атомной энергетики, а также предприятия топливного цикла, производящие и перерабатывающие ядерное топливо.
Исследование томских ученых поддержано минобрнауки РФ и выполнялось в рамках федеральной целевой программы.
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Наука и техника , Технологии , Минобрнауки
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