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Huawei обойдется без российского аналога Android 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Китайский производитель смартфонов Huawei, попавший под санкции США, уже долгое время разрабатывает собственную операционную систему, способную соперничать с Android от Google, пишет South China Morning Post. Ранее сообщалось, что китайская компания может использовать российские разработки.
По данным издания, разработка операционной системы Huawei ведется уже семь лет и не связана непосредственно с недавним указом президента США Дональда Трампа, запретившего американским компаниям сотрудничать с китайской корпорацией. В 2012 году группа топ-менеджеров Huawei на закрытой встрече решила, что растущая популярность Android представляет потенциальную угрозу, в том числе и в случае всевозможных санкций.
С тех пор, как утверждается, разработкой ОС занималось специально созданное внутри компании подразделение, о деятельности которого было известно только высшему руководству. При этом публично Hiawei всегда подчеркивал, что продолжает ориентироваться в первую очередь на Android и в меньшей степени на операционную систему от Windows, а собственные разработки нужны компании только на случай экстренных ситуаций.
Официально о планах внедрить собственное программное обеспечение Huawei пока так и не сообщил, однако в китайские СМИ уже просочился скриншот закрытого корпоративного чата, из которого следует, что собственная операционная система будет готова уже осенью нынешнего года. Ожидается, что она будет совместима с приложениями Android. Именно это до сих пор было главной проблемой разработчиков.
Ранее сообщалось, что Huawei может использовать российскую операционную систему «Аврора», разработанную на базе финской Sailfish. Также обсуждалось начало производства части компонентов смартфонов Huawei в России. После указа Трампа Google объявила о прекращении сотрудничества с китайской компанией — с августа нынешнего года последняя сможет использовать только версии Android с открытым кодом.
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Комментарии
Наука и техника , Дональд Трамп , Google , США
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