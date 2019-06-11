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Изготовители «Ангары» остались без премий 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудников омского филиала Центра Хруничева ПО «Полет», где производят ракеты-носители «Ангара», оставили без премий за май из-за срыва сроков производства ракет, говорится в приказе, подписанном руководителем филиала — директором предприятия Виктором Шулико.
В приказе говорится: «Премию за май месяц 2019 года работникам ПО „Полет“ — филиала АО ГКНПЦ им. Хруничева не начислять».
На предприятии пояснили, что выполненный работниками объем валовой продукции за май 2019 года не покрывает расходов на выплату им постоянной части заработной платы, потому «принято решение о неначислении премии», передает РИА «Новости».
До этого стало известно, что «дочка» космического центра Хруничева ПО «Полет» сорвала внутрипроизводственные сроки изготовления третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства «Ангара», которые должна была произвести в 2019 году, и отставание от обозначенных сроков по разным ракетам составляет от трех месяцев до года.
В Центре им. Хруничева подтвердили факт отставания, но отметили, что имеются предпосылки наверстать упущенное время. Гендиректор предприятия Алексей Варочко убежден, что ракеты для военных изготовят вовремя.
В приказе Шулико говорится, что в 2019 году (с января по май) филиал Центра Хруничева не выполнил план выпуска продукции в рублевом и количественном эквиваленте. По рублевым показателям в среднем выполнение программы составило 91%, а в мае — только 85%.
Выпуск валовой продукции за пять месяцев составил 88%, по номенклатуре продукции произведено 37% из запланированного.
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что финансовая ситуация в Центре Хруничева является угрозой национальной безопасности.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Алексей Варочко , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , РИА Новости
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