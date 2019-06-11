Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сибирские ученые научили наночастицы собираться при помощи лазера 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Исследователи Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета (СФУ) разработали универсальную модель движения и самосборки наночастиц в вязкой среде под действием лазерного излучения, что в перспективе может быть полезно для усовершенствования цветопередачи в экранах компьютеров, смартфонов и других гаджетов, сообщает пресс-служба вуза.
По данным разработчиков, предложенная модель поможет понять, как частицы собираются в трёхчастную структуру с заданной геометрией, и изготавливать в будущем наноструктуры с желаемыми свойствами.
"Свойства разных структур, которые мы получаем из наночастиц, зависят от нескольких факторов: от состава самих частиц (они могут быть металлическими, полупроводниковыми, диэлектрическими) и от того, в какую геометрическую форму эти первичные "пазлы" складываются. До настоящего времени не было универсального способа запрограммировать такую геометрию", — рассказал соавтор исследования, доцент базовой кафедры фотоники и лазерных технологий Алексей Ципотан.
По его словам, электронная фотолитография, самосборка на поверхности или сборка за счёт модификации самих частиц довольно эффективны, но требуют дополнительных действий.
"Мы изучали жидкие растворы наночастиц, обладающих резонансными оптическими свойствами. Проверяли, что будет, если воздействовать на этот "коктейль" внешним лазерным излучением. Оказалось, что конфигурация формируемой из частиц структуры зависит в первую очередь от длины волны лазера", — сказал ученый.
Показав, что геометрия образующихся наноструктур определяется направлением поляризации лазерного излучения и длиной волны лазера, учёные предположили, что "их изобретение будет востребовано, например, в высокотехнологичном производстве".
Последние новости
Как полковник Захарченко стал миллиардером В США назвали ракетный комплекс "Утес" в Крыму "убийцей кораблей" Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб
Комментарии
Наука и техника , Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер депутат заксобрания от «Единой России»28
Алибасовы против «Крота»: кто проиграет суд18
МИД Украины: Россия заговорит об аннексии Крыма62
Пентагон увеличит военную помощь Украине135
За секунду до катастрофы: ЧП с вертолетом попало на видео10
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
03:47
Путин: мир подошел к опасной черте
Политика
00:38
За секунду до катастрофы: ЧП с вертолетом попало на видео
Происшествия
03:13
Порошенко сделал «сенсационное заявление» по Донбассу
В мире Политика
05:20
Россия и Китай — друзья поневоле
Политика Азия
01:41
Алибасов может умереть
Шоу-бизнес
00:29
Дорога обрушилась на стройку, снеся стену
Происшествия
04:12
Глава правительства Астраханской области подал в отставку
Политика
03:01
Зеленский взялся за губернаторов
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение