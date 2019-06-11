Глава NASA не приедет в июле на Байконур на запуск «Союза»

Напомним, в начале этого года СМИ сообщили, что Джим Брайденстайн готов посетить Россию или Байконур в ближайшие месяцы. Однако на предыдущем пилотируемом запуске с Байконура, который состоялся в марте, глава NASA отсутствовал.