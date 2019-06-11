Россия поможет Huawei: компания нашла замену Android

Министр цифрового развития Константин Носков и главный исполнительный директор Huawei Го Пин обсудили возможный переход смартфонов компании с Android на российскую операционную систему «Аврора». Об этом сообщает The Bell со ссылкой на два источника, которым известно о переговорах.

По данным издания, обсуждение состоялось перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ). Другой источник утверждает, что тема перехода на «Аврору» также поднималась на встречах президента РФ Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином

Неназванный федеральный чиновник заявил The Bell, что китайская компания уже начала тестировать устройства с предустановленной «Авророй». Также стороны обсуждают локализацию производства части устройств Huawei в России и совместное производство чипов и программного обеспечения.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа внесла Huawei в список компаний, с которыми местные фирмы не могут торговать, если у них нет специальной лицензии от американских властей. Сделано это было в рамках «защиты американских информационно-коммуникационных сетей». После этого стало известно, что Google отключит Huawei от некоторых обновлений операционной системы Android. Новые смартфоны компании потеряют доступ к магазину приложений Google и программам YouTube и Maps.

В Huawei подчеркивали, что запреты не смогут повлиять на уже выпущенные гаджеты, в которых продолжат работать Play Store и сервисы Google. Кроме того, китайская компания сможет пользоваться открытой версией Android, поэтому следующие смартфоны Huawei за пределами КНР смогут выходить на этой ОС.

Сообщалось, что планом «Б» Huawei стала разработка «домашней» ОС HongMeng. В России при участии «Ростелекома» тоже создается своя операционная система «Аврора», которая также считается превентивной мерой на случай санкций со стороны США. ОС «Аврора» создана на базе финской Sailfish.