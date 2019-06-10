РФ профинансирует модернизацию Большого адронного коллайдера

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия намерена участвовать во второй фазе модернизации Большого адронного коллайдера. Деньги в бюджете на это уже заложены.

Безусловно, будет и поддержка второй фазы модернизации коллайдера и того, что связано с повышением светимости. Все финансовые условия для участия нами заранее просчитаны и поставлены в бюджет, здесь с этим проблем не будет, — приводит ТАСС слова Медведева.

Он также подчеркнул важность объединения учёных со всего мира для проведения фундаментальных исследований и вкладе в этот процесс представителей российской науки.

Технические решения типа коллайдера возможны только при соединении усилий. Нам здесь незачем заниматься какими-то вещами автономно. Когда весь мир задает определенную траекторию движения, мы должны свою лепту вносить, мне кажется, это гораздо важнее. Из этого будем исходить, — добавил премьер.