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РФ профинансирует модернизацию Большого адронного коллайдера 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия намерена участвовать во второй фазе модернизации Большого адронного коллайдера. Деньги в бюджете на это уже заложены.
Сибирские физики помогут модернизировать Большой адронный коллайдер
Безусловно, будет и поддержка второй фазы модернизации коллайдера и того, что связано с повышением светимости. Все финансовые условия для участия нами заранее просчитаны и поставлены в бюджет, здесь с этим проблем не будет, — приводит ТАСС слова Медведева.
Он также подчеркнул важность объединения учёных со всего мира для проведения фундаментальных исследований и вкладе в этот процесс представителей российской науки.
Технические решения типа коллайдера возможны только при соединении усилий. Нам здесь незачем заниматься какими-то вещами автономно. Когда весь мир задает определенную траекторию движения, мы должны свою лепту вносить, мне кажется, это гораздо важнее. Из этого будем исходить, — добавил премьер.
Ранее News.ru писал, что международная команда физиков в ходе эксперимента на Большом адронном коллайдере обнаружила новую элементарную частицу. Это открытие подтвердило правильность существующей теории строения материи — Стандартной модели. В команде исследователей были и специалисты Института ядерной физики Сибирского отделения РАН.
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Наука и техника , Наука , Технологии , Дмитрий Медведев , РАН , ИТАР-ТАСС
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