Xiaomi представила фитнес-браслет с цветным дисплеем

Компания Xiaomi представила новое поколение своего фитнес-браслета — Mi Band 4.

Он обзавёлся 0,95-дюймовым цветным AMOLED-дисплеем на 39,9% больше, чем у предшественника, с 60 разными темами оформления и защитой от воды уровня 5 ATM, что обеспечивает возможность погружения на глубину до 50 метров.

Mi Band 4 поддерживает шесть спортивных режимов и способен отслеживать данные при плавании в реальном времени с умным распознаванием гребков. Он также получил улучшенный набор сенсоров, в число которых входит сенсор частоты сердечных сокращений.

Браслет поддерживает работу с фирменным голосовым помощником Xiao AI и может управлять гаджетами умного дома Xiaomi Smart Home. Опционально поддерживается NFC и платёжная система Alipay в Китае.

Браслет поддерживает Bluetooth 5.0 LE, а встроенного аккумулятора хватит на 20 дней автономного использования (15 в версии с NFC).

Xiaomi Mi Band 4 предлагается в пяти цветовых вариантах по цене 24 доллара. Продажи стартуют 16 июня. Версия Mi Band 4 NFC Edition оценена в 33 доллара, а специальное издание Mi Band 4 Avengers с оформлением в стиле «Мстителей» — 50 долларов.