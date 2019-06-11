Фигурку Рогозина отправили в стратосферу на Жигулях

Участники проекта ToSky, занимающиеся запуском различных летательных аппаратов легче воздуха, подняли в стратосферу фигурку главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина верхом на игрушечной модели ВАЗ-2107, сообщает TJournal. Таким образом была испытан новый стратостат.

Испытатели — студенты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), которые исследуют работу автоматического стратостата в время затяжного полёта. Отмечается, что испытание летательного аппарата без нагрузки не имеет смыла, поэтому разработчики устроили конкурс, что взять на борт. В качестве вариантов груза рассматривались: игрушечная машинка Tesla, кактус, фигурка астрофизика Стивена Хокинга , а также игрушечные копии космических кораблей и орбитальных телескопов. Однако, больше всего голосов набрала фигурка главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, помещённая внутрь игрушечной модели «Жигулей». По данным испытателей, полёт прошёл удачно.

«Рогозин приземлился на первой ступени в 150 километрах от места запуска. Вторая ступень продрейфовала 16 часов на высотах 18—20 километров, после чего совершила посадку в 2 тысячах километров от места запуска», — говорится в сообществе ToSky «ВКонтакте».

Отмечается, что автоматический стратостат был разработан весной 2019 года. Однако, первого запуска пришлось ждать в связи установкой лётной погоды, а также из-за поучения необходимого разрешения от Роскосмоса. Предполагается, что разработка сибирских студентов поможет обеспечить связью отдалённые регионы страны.