Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фигурку Рогозина отправили в стратосферу на Жигулях 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Участники проекта ToSky, занимающиеся запуском различных летательных аппаратов легче воздуха, подняли в стратосферу фигурку главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина верхом на игрушечной модели ВАЗ-2107, сообщает TJournal. Таким образом была испытан новый стратостат.
Испытатели — студенты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), которые исследуют работу автоматического стратостата в время затяжного полёта. Отмечается, что испытание летательного аппарата без нагрузки не имеет смыла, поэтому разработчики устроили конкурс, что взять на борт. В качестве вариантов груза рассматривались: игрушечная машинка Tesla, кактус, фигурка астрофизика Стивена Хокинга, а также игрушечные копии космических кораблей и орбитальных телескопов. Однако, больше всего голосов набрала фигурка главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, помещённая внутрь игрушечной модели «Жигулей». По данным испытателей, полёт прошёл удачно.
«Рогозин приземлился на первой ступени в 150 километрах от места запуска. Вторая ступень продрейфовала 16 часов на высотах 18—20 километров, после чего совершила посадку в 2 тысячах километров от места запуска», — говорится в сообществе ToSky «ВКонтакте».
Отмечается, что автоматический стратостат был разработан весной 2019 года. Однако, первого запуска пришлось ждать в связи установкой лётной погоды, а также из-за поучения необходимого разрешения от Роскосмоса. Предполагается, что разработка сибирских студентов поможет обеспечить связью отдалённые регионы страны.
Комментарии1
Наука и техника , Видео , Дмитрий Рогозин , Стивен Хокинг , Роскосмос
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев допустил сокращение рабочей недели100
Пассажиров SSJ-100 высадили из неисправности
Представлен доклад о вмешательстве США в дела России88
Путин ответит на вопросы о Голунове4
Москвичей предупредили о резком похолодании30
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
01:09
Медведев спустился в Большой адронный коллайдер
Политика
03:47
Путин: мир подошел к опасной черте
Политика
00:38
За секунду до катастрофы: ЧП с вертолетом попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение