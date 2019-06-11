Руководители миссии GRAIL и LRO, которые занимаются изучением гравитационного поля и внутреннего строения Луны, реконструкции её тепловой истории, рассказали о новых наблюдениях.
Во время последних исследований астрономы обнаружили под бассейном Южного полюса Эйткена, который считается самым большим ударным кратером в Солнечной системе, очень странную аномалию.
Напомним, что Бассейн Южного полюса — Эйткен расположен на обратной стороне Луны и образовался в результате падения метеорита 4 млрд лет назад. Его глубина составляет около 8 километров.
Аномалия заключается в том, что под ударным кратером находится огромная масса материала — вероятно, железа и никеля. Скорее всего, они оказались там из-за столкновения с объектом, который образовал этот кратер.
Как показали последние исследования, если ударный элемент представлял собой большой астероид с железо-никелевым ядром, металл все еще может оставаться неповрежденным.
Металл из астероида, который сформировал этот кратер, все еще находится в мантии Луны. Математическое моделирование показало, что достаточно рассеянное ядро астероида могло застрять в мантии, а не погрузиться к ее ядру, — пояснили ученые.
Астрономы планируют и дальше наблюдать за этой аномалией, чтобы подготовить научную аппаратуру к будущим исследованиям этого региона.