Ученые нашли русские корни у американцев

Американские корни нашли в Сибири. Предки современных жителей Северной Америки жили там 30 тысяч лет назад. Находку назвали недостающим звеном в генетической истории коренного населения континента.

ДНК древних народов Восточно-Сибирской Арктики эксперты изучили впервые, сообщил журнал Nature. Полученные результаты пролили свет на то, как происходило расселение людей на этой территории в далеком прошлом.

Интерес ученых к региону обусловлен тем, что в нижнем течении реки Яны российские специалисты обнаружили Янскую стоянку. Она считается самым древним следом пребывания человека в Арктике и уникальным объектом культурного наследия.

На стоянке нашли только три молочных зуба — больше никаких останков не было. На двух из них сохранилось ДНК древнего человека. Скорее всего, зубы их обладатель потерял по естественным причинам. Исследовав геном, ученые впервые установили, кем были люди с Янской стоянки.

В низовьях реки Колымы также был обнаружен фрагмент человеческого черепа, чьей возраст оценили в 9,8 тысячи лет. «Прочли» специалисты ДНК и других находок из разных районов Восточной Сибири.

Итоги проведенной работы показали, что на этой территории за последние 30 тысяч лет произошло минимум три крупных миграционных события. В каждом из них новое население приходило от юга к северу.

Предположительно, древние жители Северной Сибири представляли собой группы родственного населения и освоили обширные земли Северной Евразии и Америки. Именно это дает установить генетику происхождения коренного населения Америки.

Носители ДНК древнего сибирского населения оказались наиболее близкими к группам коренных американцев. За пределами США находка стала первой, настолько близкой в генетическом плане к американским.

Исследователи подчеркнули, что значительный вклад в геном обеих популяций внесли янские люди, древнее население севера Сибири.