Инсайдер сообщил, когда повторно могут выпустить Samsung Galaxy Fold

Инсайдер Mukul Sharma приоткрыл завесу тайны над сроками выхода обновлённой версии складного смартфона Samsung Galaxy Fold. Согласно его твиту, два очень надёжных информатора подтвердили выход устройства на рынок в июле текущего года.

Ранее смартфон планировали выпустить в продажу в России ещё в мае, однако из-за проблем с экраном всю партию отозвали. Предполагалось, что Galaxy Fold выйдет на рынок раньше, чем Huawei Mate X, однако теперь, похоже, они появятся примерно в одно время.

Согласно двум надёжным источникам, Galaxy Fold вернётся в июле

Отметим, что тренд на складные смартфоны хоть и поддержан многими производителями, но пока это больше маркетинговая шумиха, нежели реально нужная технология. Габариты таких девайсов, цена, сложность ремонта и так далее резко ограничивают сферу их применения. Более того, многие просто не знают, зачем нужны такие устройства в принципе.