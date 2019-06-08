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Инсайдер сообщил, когда повторно могут выпустить Samsung Galaxy Fold 

Игромания.ру + ещё 4 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Инсайдер Mukul Sharma приоткрыл завесу тайны над сроками выхода обновлённой версии складного смартфона Samsung Galaxy Fold. Согласно его твиту, два очень надёжных информатора подтвердили выход устройства на рынок в июле текущего года.
Ранее смартфон планировали выпустить в продажу в России ещё в мае, однако из-за проблем с экраном всю партию отозвали. Предполагалось, что Galaxy Fold выйдет на рынок раньше, чем Huawei Mate X, однако теперь, похоже, они появятся примерно в одно время.
Согласно двум надёжным источникам, Galaxy Fold вернётся в июле
Отметим, что тренд на складные смартфоны хоть и поддержан многими производителями, но пока это больше маркетинговая шумиха, нежели реально нужная технология. Габариты таких девайсов, цена, сложность ремонта и так далее резко ограничивают сферу их применения. Более того, многие просто не знают, зачем нужны такие устройства в принципе.
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Наука и техника , Гаджеты , Технологии
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