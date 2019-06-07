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Россияне выберут имя для новой планеты 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Жители России получили возможность присвоить имя планете HAT-P-3b, расположенной в 450 световых годах от Земли в созвездии Большой Медведицы, сообщается на сайте Международного астрономического союза (МАС).
Организация объявила о начале конкурса на выбор наименований для недавно открытых экзопланет. В нем примут участие жители ста стран мира, каждая из которых назовет «свою» планету. В ноябре страны должны определиться с выбором, а в декабре, как ожидается, МАС опубликует итоги конкурса.
Планета, которую предстоит назвать россиянам, была открыта в 2007 году. Она вращается вокруг солнцеподобной звезды, из-за чего ее атмосфера разогревается до невероятно высоких температур. По данным исследователей, продолжительность «года» на HAT-P-3b — три неполных дня.
В мае прошлого года МАС нашла новое доказательство существования девятой планеты Солнечной системы. Им стал транснептуновый объект 2015 BP519, удаленный от Солнца на 55 астрономических единиц (одна астрономическая единица равна расстоянию от Солнца до Земли).
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