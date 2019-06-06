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Названа дата возможной блокировки Twitter и Facebook 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Решения в отношении Twitter и Facebook, от которых требуют локализации баз данных российских пользователей на территории России, будут приняты в январе 2020 года. Глава Роскомнадзора Александр Жаров выразил надежду, что блокировки удастся избежать.
«Окончательное решение по поводу выполнения требований российского законодательства компаниями Twitter и Facebook будет принято в январе 2020 года», — передает слова Жарова ТАСС.
Он заметил, что пока есть единственная мера наказания нарушителя закона — блокировка, и выразил надежду, что к тому времени «появятся иные механизмы — штрафы».
«Будем надеяться, что до нового года такой законопроект появится и у нас появится соответствующий инструментарий», — сказал Жаров.
Ранее Жаров сообщал, что ведомство предпишет Twitter и Facebook разместить базы данных в России, в противном случае соцсети будут наказаны.
В январе Роскомнадзор начал административное производство в отношении соцсетей из-за непредоставления конкретного ответа на требование о локализации персональных данных.
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Наука и техника , Интернет , Александр Жаров , Роскомнадзор , ИТАР-ТАСС
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