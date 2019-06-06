Американский ВМФ испытал подходящий для Луны рельсотрон

Электромагнитной пушке удалось разогнать снаряд до шести Махов — 7400 километров в час. Стрельбы проводились на Северо-западном военном полигоне. Помимо баллистических характеристик эксперты оценивали влияние оружия на окружающую среду.

Отмечается, что в скором времени запланированы испытания нового оружия на кораблях. Помимо этого, по информации портала Space.com, новая технология может быть использована при освоении Луны.

Дело в том, что скорость, до которой рельсотрон способен, в случае успеха, разогнать свой снаряд оказывается больше второй космической скорости для Луны, которая на нашем спутнике составляет всего 2.4 км/с. Это означает, что из этой «пушки» можно стрелять с Луны, и снаряд может долететь в произвольную точку нашей Солнечной системы.

Эта операция, из-за отсутствия атмосферы на Луне, будет очень проста и дешева. Как сообщается, впервые предположения о том, что с поверхности спутника Земли можно запускать грузы в космос, высказывались еще в 1974 году.