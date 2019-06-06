Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Франции нашли доисторический камень с рисунком лошадей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Denis Gliksman, Inrap
Камень, которому предположительно более 12 тысяч лет, с вырезанными на нем изображениями лошадей и других животных, был обнаружен во Франции, сообщается на сайте Национального института превентивных археологических исследований (Inrap).
"В ходе раскопок, проведенных в районе железнодорожной станции в Ангулеме (город на юго-востоке Франции — ред.), археологи Inrap выкопали из земли плиту из песчаника, на которой изображены лошадь и четыре других травоядных", — говорится в новостном сообщении на сайте института.
Отмечается также, что плита, размеры которой составляют 25 сантиметров в длину, 18 сантиметров в ширину и 3 сантиметра в толщину, была обнаружена на охотничьей стоянке, относящейся к азильской археологической культуре. Как отмечается на сайте, культура относится к временному периоду около 12 тысяч лет до нашей эры.
На плите с двух сторон имеются вырезанные изображения. Наиболее явно видимый рисунок — лошадь без головы, смотрящая в правую сторону. Также можно заметить, предположительно, двух животных поменьше — оленя без головы и лошадь, выполненную более схематично. С другой стороны линии более четкие, видна задняя часть лошади.
Уточняется, что подобные "натуралистические" мотивы "исключительны в контексте азильского художественного производства, характеризующегося абстрактными геометрическими формами". Кроме того, были найдены четыре очага, сколы камней, скопления гальки и птичьи останки.
Находка будет выставлена для всеобщего обозрения в Ангулеме во время национальных дней археологии во Франции — 14 и 16 июня.
Последние новости
В Совфеде назвали условие возвращения Крыма Украине Экс-министр Украины рассказал, как Киев обманывал Москву ФБР опубликовало документы по исследованию снежного человека
Комментарии
Наука и техника , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: украинцы требуют у России миллиарды
Не отвечать на обстрел: Кучма объяснился за Донбасс153
Путин призвал держать на контроле «огненного змея»4
Чаша терпения России в Сирии переполнена46
Это так снаряды летают? Скандал на программе Соловьева58
Видео
03:33
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США
Политика
00:43
В Москве может появиться Саратовский вокзал
Новости Москвы
03:52
Алибасов составил новое завещание
Шоу-бизнес
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
03:37
Федосееву-Шукшину не пускают к Алибасову
Шоу-бизнес
00:24
В метро заметили балалаечников
Новости Москвы
05:10
Раскрыты подробности переговоров по Донбассу
В мире Конфликты
04:55
Конец блокаде? Для Донбасса придумали план
Украина Статьи
01:04
Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая
Политика
00:30
Робкий десантник испугался прыгать с парашютом
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение