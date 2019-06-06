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Найдены следы загадочных предков человека 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Елена Павлова / phys.org
Международная группа ученых обнаружила два детских молочных зуба, которые принадлежали древним людям, жившим во времена последней ледниковой эпохи на северо-востоке Сибири. Исследователи отнесли их к ранее неизвестной группе, названной древними северными сибиряками. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Останки были найдены при исследовании археологического памятника около реки Яны, который содержит более 2500 артефактов из костей животных, а также каменные орудия и другие следы обитания человека. Специалисты проанализировали ДНК, извлеченную из зубов, возраст которых оценивается в 31 тысячу лет. Оказалось, что древние сибиряки были генетически связаны с европейцами и коренными американцами и мигрировали из Западной Евразии.
Ученые считают, что эта группа людей возникла одновременно с тем, как разделились линии азиатов и европейцев. Сибиряки быстро адаптировались к суровым условиям. Численность людей на древней стоянке достигала примерно 40, а общая популяция — около 500. Они не практиковали близкородственное скрещивание в отличие от стремительно исчезавших в то время неандертальцев.
Древние северные сибиряки определили мозаичный генетический облик современных людей, населявших обширную территорию в северной части Евразии и Северной и Южной Америке. По словам ученых, они являются «недостающим звеном» в истории происхождения коренных американцев.
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Наука и техника , Наука
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