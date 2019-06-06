Астрономы обнаружили холодный газ в центре нашей галактики

Учёные рассмотрели в центре Млечного Пути вращающийся холодный газовый диск, окружающий сверхмассивную чёрную дыру.

Новые данные обсерватории ALMA позволили увидеть диск холодного межзвёздного газа вокруг сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного пути. Долгое время существование этого диска было только гипотетическим. Теперь специалисты Принстонского университета сообщают, что им впервые удалось доказать существование неуловимого диска и изучить его вращение. Известно, что чёрная дыра Стрелец A* в центре Млечного Пути медленно накапливает материал, собирая его из пространства вокруг себя. Предполагалось, что этот материал циркулирует вокруг дыры в качестве аккреционного диска. До сих пор астрономы видели только его горячую часть — сферический поток, который из-за сил трения рассеивает рентгеновское излучение при температуре около 10 миллионов градусов по Цельсию. Но диск не демонстрировал никаких явных признаков вращения.

В пространстве за пределами горячего газа (около 6,5 световых лет от чёрной дыры) другие телескопы обнаружили более холодную область газообразного водорода. Однако роль этого газа в процессе аккреции была неизвестна. По словам экспертов, излучение чёрной дыры постоянно ионизирует газ, заставляя атомы водорода терять и восстанавливать свои электроны. Этот процесс испускает слабый радиосигнал, который астрономы смогли обнаружить с помощью массива телескопов ALMA в Чили. Радиосигнал был скомпилирован в изображение, которое позволило увидеть чёткое вращение диска. Этот радиосигнал также позволил команде рассчитать плотность и, следовательно, массу газа в этой области — всего лишь от 0,0001 до 0,00001 от массы Солнца.