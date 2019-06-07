Запрет США на услуги РФ при космических запусках затронет Европу

Москва, 7 июня — «Вести. Экономика». Решение Пентагона о запрете на услуги России при космических запусках может коснуться европейских компаний, которые используют в своих космических аппаратах американские комплектующие, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Под этим предлогом американские власти могут требовать даже не только у американских производителей спутников, но и у европейских или иных производителей спутников, где есть американские какие-то детали, агрегаты, комплектующие, чтобы эти спутники ни в коем случае не выводились российскими средствами выведения", — сказал Рогозин.

[ВИДЕОВРЕЗКА] Сейчас крайне важно сохранить космическое сотрудничество между странами, считает генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. [/ВИДЕОВРЕЗКА] Он отметил, что подобное расширительное толкование запрета «крайне неприятно» не только для России, но и для всего мира пусковых услуг, так как нарушается сложившийся баланс.

Глава госкорпорации подчеркнул, что «Роскосмос» проанализирует ситуацию и найдет «умный ответ».

Как писали «Вести. Экономика», ранее стало известно, что Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков.

Соответствующее уведомление было размещено занимающимся вопросами закупок управлением Минобороны США на сайте сборника официальных документов американского правительства — Федерального реестра. В качестве даты публикации этого документа в печатном виде, то есть времени вступления нынешних ограничительных мер в силу, фигурирует 31 мая.