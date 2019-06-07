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Запрет США на услуги РФ при космических запусках затронет Европу 

Вести Экономика + ещё 8 9 часов назад
Фото: пресс-служба «Роскосмос» / РИА Новости
Москва, 7 июня — «Вести. Экономика». Решение Пентагона о запрете на услуги России при космических запусках может коснуться европейских компаний, которые используют в своих космических аппаратах американские комплектующие, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Под этим предлогом американские власти могут требовать даже не только у американских производителей спутников, но и у европейских или иных производителей спутников, где есть американские какие-то детали, агрегаты, комплектующие, чтобы эти спутники ни в коем случае не выводились российскими средствами выведения", — сказал Рогозин.
[ВИДЕОВРЕЗКА] Сейчас крайне важно сохранить космическое сотрудничество между странами, считает генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. [/ВИДЕОВРЕЗКА] Он отметил, что подобное расширительное толкование запрета «крайне неприятно» не только для России, но и для всего мира пусковых услуг, так как нарушается сложившийся баланс.
Глава госкорпорации подчеркнул, что «Роскосмос» проанализирует ситуацию и найдет «умный ответ».
Как писали «Вести. Экономика», ранее стало известно, что Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков.
Соответствующее уведомление было размещено занимающимся вопросами закупок управлением Минобороны США на сайте сборника официальных документов американского правительства — Федерального реестра. В качестве даты публикации этого документа в печатном виде, то есть времени вступления нынешних ограничительных мер в силу, фигурирует 31 мая.
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Наука и техника , Оружие , Статьи
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