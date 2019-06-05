Amazon представила новый дрон

Компания Amazon показала летающий беспилотный аппарат, способный доставлять посылки небольшого размера. Он был представлен на конференции re:MARS.

Дрон снабжен искусственным интеллектом и набором сенсоров, которые позволят ему передвигаться, не создавая угрозы авиатранспорту или прохожим, рассказали в компании агентству Bloomberg. Аппарат даже способен «замечать» провода и бельевые веревки. Эта разработка — результат компьютерного тестирования 50 000 версий «летающего курьера». Пока она не получила официального названия.

«У него потрясающий дизайн. Его показатели просто великолепны. Также мы считаем, что система беспилотного управления делает летающий аппарат безопасным», — рассказал Bloomberg вице-президент Amazon Prime Air Гур Кимчи.

Аппарат окружен шестисторонним занавесом, который в случае столкновения дрона с людьми защитит последних от лопастей пропеллеров. В случае столкновения пропеллеры дрона легко останавливаются, чтобы прохожие не получили травмы. Опасность, связанная с пропеллерами, — одна из основных проблем, которую решают разработчики дронов-доставщиков, отмечает Bloomberg.

При этом занавес — это еще и крыло, которое позволяет аппарату летать горизонтально. Дрон может доставлять груз клиентам, живущим не более чем в 12 км от склада компании. Максимальный вес посылки — около 2 кг. Более 80% заказов, доставляемых Amazon, весят не больше 2 кг, рассказал Кимчи.

Система доставки Amazon Prime Air более года не анонсировала ничего, связанного с рынком беспилотников, напоминает агентство. Презентация новой разработки показывает, что все это время компания продолжала работать с регуляторами и создавала систему, которая позволит запускать дроны в соответствии с правилами использования воздушного пространства.

Получение согласия со стороны Федерального управление гражданской авиации США, по данным Bloomberg, может занять годы. Ведомство все еще работает над регламентом, который должны будут соблюдать владельцы дронов. Поэтому в ближайшее время постоянные полеты беспилотных курьеров вряд ли станут реальностью. Но уверенность Amazon в своей разработке показывает, что новый сегмент рынка авиации быстро крепнет, а компания готова сотрудничать с регуляторами активнее, чем когда-либо.