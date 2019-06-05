Молочный зуб показал, как первые люди расселялись в Восточно-Сибирской Арктике

Международная команда ученых с участием российских исследователей впервые изучила ДНК древнего населения Восточно-Сибирской Арктики и установила, как люди расселялись в этой области 30 тысяч лет назад. Это открытие позволит восстановить процессы заселения человеком не только Северной Евразии, но и Америки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, работа российской группы ученых поддержана грантом РНФ.

"Впервые были проанализированы ядерные геномы, полученные по новым образцам, датированным, начиная с 31 тысячи лет назад на месте древнейшей Янской стоянки, и до периода позднего средневековья — 600 лет назад. На основании анализа этих результатов впервые удалось получить палеогенетическую характеристику древнего населения Восточно-Сибирской Арктики и реконструировать популяционные процессы, происходившие на северо-востоке России в последние 30 тысяч лет. Это открытие является крупным шагом вперед в изучении былых демографических и миграционных процессов в области, послужившей трамплином для освоения человеком Америки",

— отмечает Владимир Питулько, один из ключевых авторов исследования, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела палеолита Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН ( Санкт-Петербург ).

В 2001 году в нижнем течении реки Яны, в арктической Восточной Сибири, российские ученые нашли Янскую стоянку — древнейший след пребывания человека в Арктике, уникальный объект мирового культурного наследия, единственный в своем роде. Благодаря этому открытию летопись пребывания человека в Арктике увеличилась более чем вдвое — до 32–31 тысячи лет назад. С момента открытия памятник изучает Яно-Индигирская экспедиция ИИМК РАН под руководством Владимира Питулько.

В результате работ на Янской стоянке ученые нашли три молочных зуба, два из них содержали ДНК древнего человека. Никаких других людских костных остатков обнаружено не было. Очевидно, зубы были утрачены в результате естественного процесса их смены на постоянные, чему не противоречит и оценка биологического возраста древних людей. Находки сохранились настолько хорошо, что это позволило группе ученых под руководством профессора Центра геогенетики Музея естественной истории Университета Копенгагена (Дания) Эске Виллерслев (Eske Willerslev) "прочитать" (секвенировать) ядерный геном древнего человека. Это ДНК всех хромосом, находящихся в ядре и содержащих основную генетическую информацию о человеке. Таким образом, впервые удалось установить, кем были люди Янской стоянки.

Второй важнейший элемент исследования — образцы ДНК из крупного фрагмента черепа человека, найденного на обнажении Дуванный Яр в низовьях реки Колымы и датированного 9,8 тысячами лет. Исследователи "прочитали" еще 31 геном из находок, происходящих из разных районов Восточной Сибири и охвативших промежуток от рубежа голоцена (около 11,7 тысяч лет назад) до средневековья.

В результате исследователи установили, что на территории Восточной Сибири за последние 30 тысяч лет произошло не менее трех крупных миграционных событий, с полным или почти полным замещением предшествующего населения новоприбывшими, причем во всех случаях приток нового населения происходил в генеральном направлении юг-север. В последние 5 тысяч лет отмечены менее масштабные перемещения, которые привели к формированию современной картины расселения коренных этносов Северо-Востока России. Перемещения "юг-север" преобладали, однако, благодаря результатам исследования, очевидно, что в последние 5 тысяч лет на Северо-Востоке случались обратные миграции из районов Северо-Западной Северной Америки.

"Мы получили важные свидетельства того, как изоляция и смешение людских популяций, которые имели место в разгар последнего ледникового максимума — наиболее холодное, суровое время ледникой эпохи повлияли на происхождеие людских группировок, которые возникли в это время и дали начало популяциям коренного населения обеих Америк",

— комментирует профессор Дейвид Мельцер (David Meltzer), один из авторов работы, научный сотрудник Южного Методистского университета (Даллас, США).

Полученные прорывные результаты вносят важный вклад в изучение процессов расселения человека в Северной Евразии и Америки. Они заметно меняют наши представления о популяционной истории Северо-Восточной Сибири и уточняют представления об истории миграций древнего человека. Выводы этой работы помогут в дальнейших исследованиях культурно-исторических процессов, изучении древнего прошлого человечества и эволюции его культуры.