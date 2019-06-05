Newsweek: учёные предложили ответ на глобальное потепление — «солнечные острова»

Замедлить или даже остановить глобальное потепление смогут миллионы плавучих островов, способных преобразовывать углекислый газ из атмосферы в топливо, защищая таким образом природу от влияния горючих ископаемых, пишет Newsweek. По мнению учёных, для осуществления проекта на данный момент в промышленном масштабе имеются практически все технологии — кроме извлечения углекислого газа из воды.

Учёные считают, что миллионы плавучих островов, которые преобразуют углекислый газ в атмосфере в топливо, могут помочь защитить климат от влияния горючих ископаемых. Подобные острова будут сводиться вместе и в виде огромных комплексов смогут, в конечном счёте, нивелировать вред от глобальных выбросов, пишет Newsweek.

Проект «солнечно-метаноловых островов» предложила команда учёных из Норвегии Швейцарии . В их статье говорится, что большая часть технологий, необходимых для создания подобных комплексов, уже существует. При этом эти аггломерации, которые планируется создавать в океанах в тех местах, где их не смоют большие волны и где нет экстремальных погодных условий, могут кардинально уменьшить нужду в ископаемых ресурсах, замедлив таким образом глобальное потепление.

«Если человечество хочет избежать опасных климатических изменений, оно должно остановить выбросы углекислого газа, получаемого при горении ископаемого топлива, — отметили они. — Переработка атмосферного углекислого газа в синтетическое топливо с помощью возобновляемых источников энергии предлагает концепцию энергетики без нетто-выброса углекислого газа».

По словам автора исследования Андреаса Боргшульте, одна из главных проблем возобновляемых источников энергии — это её низкая конкурентоспособность по сравнению с ископаемым горючим. Существует несколько концепций рентабельности возобновляемых источников энергии, однако ни одна из них пока не реализована в полной мере.

Боргшульте отметил, что идея «солнечных островов» появилась после того, как норвежских исследователей попросили перенести рыбные фермы в открытое море. Этим сооружениям, однако, были нужны собственные источники энергии. «Концепцию производящих энергию островов предложили уже некоторое время назад, — добавил он. — Оставалось лишь включить в неё хранение энергии».

Учёные предлагают создать плавучие острова наподобие этих рыбных ферм. На них будут установлены фотоэлементы, превращающие солнечную энергию в электричество. Затем эта энергия будет использоваться для производства водорода и добычи углекислого газа из морской воды. После этого газы будут превращаться в метанол — который можно будет использовать в качестве топлива.

В команде исследователей полагают, что 70 искусственных островов будут составлять один большой комплекс площадью 1 кв.км, который будет располагаться в местах, где их не будут захлёстывать волны, где есть малая вероятность ураганов, а также в местах, где глубина составляет менее 600 м.

По оценкам учёных, выработка от 3,2 млн островов будет превосходить объём мировых выбросов от ископаемого топлива. На данный момент команда работает над прототипами подобных островов.