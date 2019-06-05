Китайцы отправили в космос детали от внедорожника

Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на Китайское национальное космическое управление, запуск был произведен в среду, 5 июня. Ракета «Чанчжэн-11» (“Великий поход 11”) является четырехступенчатым твердотопливным носителем стартовой массой 58 тонн, предназначенным для вывода до 700 килограмм на низкую опорную орбиту или до 350 на солнечно-синхронную.

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В этот раз запуск частично спонсировался компанией Wei, «люксовым» подразделением автопроизводителя Great Wall. Один из элементов полезной нагрузки — бокс с автомобильными деталями, покрытыми высокотехнологичными лакокрасочными материалами. В рамках запуска будет проверяться их устойчивость в самых экстремальных условиях космоса и воздействию солнечной радиации.

Примерное место проведения запуска

Впервые космическую ракету запустили с морской поверхности был выполнен в 1967 году: американская Scout B взлетела с итальянской платформы Сан-Марко у побережья Кении. Наиболее известным подобным проектом является «Морской старт», являющийся совместным предприятием США, России, Нидерландов и Украины, однако он не функционирует с 2014 года из-за недостатка финансирования и политических разногласий сторон.