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Разработчики подали в суд на Apple из-за монополизации рынка 

News.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Разработчики приложений для устройств Apple Inc. заявили, что считают неконкурентной практику продажи приложений для iPhone исключительно через официальный App Store. В связи с этим они направили в федеральный суд северного округа Калифорнии иск, в котором обвинили корпорацию в монополизации рынка.
Истцы отметили, что Apple взимает 30% комиссию с доходов разработчиков от продаж на App Store. Кроме того, они недовольны политикой ограниченного ценообразования, в рамках которой корпорация требует, чтобы установленные создателями приложений цены заканчивались 99-ю центами.
Это позволяет Apple завышать цены, поскольку не позволяет установить стоимость приложения с шагом повышения менее чем в $1. По мнению истцов, ситуация аналогична практике закупки ритейлером-монополистом товаров у оптовых поставщиков по искусственно заниженным ценам, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что корпорация Apple не относится к монополистам. Об этом заявил её генеральный директор Тим Кук. Apple, по его словам, не располагает доминирующей позицией ни на одном рынке. Доля продажи смартфонов в США составляет не больше 35% от общего объёма, а компьютеров — ещё меньше.
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Комментарии
Наука и техника , Гаджеты , Тим Кук , Apple , Интерфакс
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