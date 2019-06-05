Разработчики подали в суд на Apple из-за монополизации рынка

Разработчики приложений для устройств Apple Inc. заявили, что считают неконкурентной практику продажи приложений для iPhone исключительно через официальный App Store. В связи с этим они направили в федеральный суд северного округа Калифорнии иск, в котором обвинили корпорацию в монополизации рынка.

Истцы отметили, что Apple взимает 30% комиссию с доходов разработчиков от продаж на App Store. Кроме того, они недовольны политикой ограниченного ценообразования, в рамках которой корпорация требует, чтобы установленные создателями приложений цены заканчивались 99-ю центами.

Это позволяет Apple завышать цены, поскольку не позволяет установить стоимость приложения с шагом повышения менее чем в $1. По мнению истцов, ситуация аналогична практике закупки ритейлером-монополистом товаров у оптовых поставщиков по искусственно заниженным ценам, передаёт «Интерфакс».