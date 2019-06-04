Конец «шестерки» и ПК за три миллиона: чем расстроила Apple

Apple провела очередную презентацию в рамках конференции разработчиков WWDC 2019, на которой показала новинки программного обеспечения, а также мощный компьютер «для профи». Тем не менее, не обошлось и без дегтя в бочке меда. Что «яблоко» так и не показало и чем расстроило фанатов — в материале «Газеты.Ru».

В рамках конференции для разработчиков Apple WWDC 2019 компания представила обновления для своих многочисленных операционных систем. Прежде всего, речь идет об апдейте iOS 13. ОС наконец получила темный режим, новые протоколы безопасности и более «умную» Siri, которая теперь говорит практически человеческим голосом из-за технологии нейросетей.

Часы Apple Watch также получили обновление watchOS 6, благодаря которому гаджет стал более самостоятельным и теперь практически не зависит от айфона. Так, например, в часах появился собственный App Store, с помощью которого можно скачивать приложения, не используя при этом смартфон.

Собственную операционную систему получили и айпады, которая так и называется — iPad OS.

Теперь во главе угла планшетов от Apple ставится многозадачность — компания намерена продвигать айпад в качестве замены классическому ноутбуку. Сообщается, что серфить в интернете с помощью айпада станет так же легко, как и с помощью лаптопа, из-за оптимизации веб-сайтов под размер экрана.

В macOS тоже пришло обновление под названием Catalina, на смену прошлогоднему Mojave. Из интересных изменений можно отметить управление ноутбуком с помощью голоса, а также использование iPad в качестве второго дисплея для Mac. Кроме того, появилась возможность найти свой потерянный MacBook по Bluetooth.

Также в macOS Catalina будет внедрен Project Catalyst, который создает приложения для Mac на основании приложений для iPad.

Apple представила полностью обновленный Mac Pro, который может заинтересовать любителей мощных машин — 28 ядер Intel Xeon, 1,5 терабайтов внутренней памяти, восемь портов PCI, возможность установить четыре видеокарты Radeon Pro Vega II, а также поддержка сразу шести экранов. Цена Mac Pro — от $5999, а вот за дисплей придется выложить $4999. В продаже устройства окажутся уже осенью 2019 года.

Конечно, не обошлось и без негатива. Если про «смерть» iTunes руководство Apple вскользь упомянуло, и мы были к ней готовы еще до презентации, то конец iPhone 6 остался вовсе незамеченным.

Когда iOS 13 выйдет осенью 2019 года, то окажется несовместимой с «шестеркой».

Это не стало откровением, так как является естественным циклом на рынке мобильных устройств, но об этом нельзя не упомянуть, учитывая большой процент людей, которые все еще пользуются iPhone 6. Следующим в очереди на забвение оказывается iPhone 6S. Как отмечает Mashable, это будет последний айфон с джеком для наушников, который все еще получает обновления операционной системы.

Другим разочарованием стало отсутствие новостей о ценах на сервис Apple TV+, который показали в марте этого года. Несмотря на то, что WWDC посвящен разработчикам и приложениям, а не сервисам, в самом начале презентации зрителям показали трейлер сериала «Ради всего человечества», который будет доступен тем, кто подпишется на Apple TV+. При этом оценить необходимость и полезность этой подписки пока нельзя, так как до сих пор неизвестна ее стоимость.

Эта же претензия касается игрового сервиса Apple Arcade — о нем по-прежнему практически ничего неизвестно, включая стоимость подписки.

And for $5999 this can be yours! #WWDC19 pic.twitter.com/FarWNfmgmN— 𝙳𝚊𝚗 (@AlmCode) 3 июня 2019 г. Отдельно стоит упомянуть и о компьютере Mac Pro, представленном в рамках презентации. Прежде всего, пользователи социальных сетей высмеяли его дизайн, сравнив с теркой для сыра и овощей.

#WWDC19 anyone who buys a $999 stand should be slapped with it for being stupid pic.twitter.com/eRip7uAZmb— 🆉🅴🅿🅱🅻🅰🅲🅺🆂🆃🅰🆁 (@zepblackstar) 3 июня 2019 г. Кроме того, многих удивила заоблачная цена устройства. Конечно, это компьютер для профессионалов, обладающий мощью, которая не требуется широкому кругу пользователей. Тем не менее, стартовая цена Mac Pro составляет $6 тыс., что прилично даже для «яблока». Как сообщает The Verge, в максимальной комплектации стоимость компьютера может достичь $45 тыс. (почти 3 млн руб. по текущему курсу). Пользователей также возмутила стойка для дисплея, которая не входит в комплект и продается отдельно по цене $999.