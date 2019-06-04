Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в Тихом океане 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Грузовой корабль "Прогресс МС-10", отчаливший во вторник от Международной космической станции (МКС) и сведенный с орбиты, прекратил существование в южной части Тихого океана, сообщает во вторник ЦНИИмаш.
ЦНИИмаш — головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС.
"Падение несгораемых элементов конструкции грузового корабля произошло в 15 часов 29 минут по московскому времени в заданном районе несудоходной акватории Тихого океана", — говорится в сообщении института.
Корабль "Прогресс МС-10" был запущен с космодрома Байконур в ноябре 2018 года. Он доставил на МКС грузы для экипажа. Корабль провел на станции около 200 суток и увез с нее мусор.
Последние новости
Названы самые дешевые страны для отдыха летом Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ Эксперт оценил результаты проверки чая на кишечную палочку
Наука и техника , Технологии , Роскосмос , ЦНИИМАШ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание26
Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров1
Белоруссия ответила на военные планы США53
На встрече Трампа и Елизаветы II случился казус9
ЧП в Солнечногорске: киллер застрелил директора ТЦ63
Видео
01:47
Самый мощный спутник России забарахлил
Технологии Наука и техника
03:17
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание
Общество Происшествия
01:28
«Попросил выстрелить ему в голову»: кто убил помощника депутата
Происшествия
01:09
Россию обвинили в создании видео об аннексии Украины
Украина В мире
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
01:12
Команда Зеленского готовит план «возвращения Крыма»
В мире Конфликты
02:03
Белоруссия ответила на военные планы США
Армия
02:15
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины
Общество В мире
02:41
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу
В мире
01:27
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение