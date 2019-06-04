Вы должны увидеть самое старое видео солнечного затмения, сделанное в 1900 году

Первая съемка полного солнечного затмения была восстановлена специалистами Британского института кинематографии и предоставлена для просмотра.

Фильм был снят в Северной Каролине в 1900 году Невилом Маскелином. Он снимал затмение в рамках экспедиции Королевского астрономического общества.

Фильм был обнаружен в архивах Королевского астрономического общества, и тщательно восстановлен. Эксперты по консервации в этом учреждении перебирали фильм кадр за кадром, чтобы восстановить его.