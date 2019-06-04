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Вы должны увидеть самое старое видео солнечного затмения, сделанное в 1900 году 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Reuters
Первая съемка полного солнечного затмения была восстановлена специалистами Британского института кинематографии и предоставлена для просмотра.
Фильм был снят в Северной Каролине в 1900 году Невилом Маскелином. Он снимал затмение в рамках экспедиции Королевского астрономического общества.
Фильм был обнаружен в архивах Королевского астрономического общества, и тщательно восстановлен. Эксперты по консервации в этом учреждении перебирали фильм кадр за кадром, чтобы восстановить его.
«Это замечательное архивное открытие: возможно, самая старая из сохранившихся астрономических съемок, это поистине поразительная запись наблюдений как раннего кино, так и позднего викторианского затмения», — сказал Джошуа Налл, председатель Комитета астрономического наследия.
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