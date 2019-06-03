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СМИ: Microsoft готовит двухэкранный ноутбук на Windows Lite 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Компания Lenovo уже продает гибридный ноутбук Yoga Book C930 с двумя экранами. Аналогичные концепты Twin River и Honeycomb Glacier были показаны Intel на недавней выставке. Но теперь, как оказалось, и Microsoft может готовить подобный девайс.
Издания The Verge и ZDNet сообщают, что Microsoft недавно провела совещание сотрудников, на котором было показано новое устройство с двумя экранами под кодовым названием Centaurus. Это устройство, как сообщается, представляет собой гибридный лэптоп с операционной системой Windows Lite, которая пока не представлена официально.
Пока неясно, когда «Центавра» планируется выпустить, сколько он будет стоить, и какие спецификации получит. Однако в Microsoft уже не в первый раз рассматривают вывод на рынок двухэкранного устройства. Десять лет назад компания разработала девайс под названием Courier с поддержкой стилуса, но в начале 2010 года отказалась от проекта.
Остаётся ждать новых утечек. Но при этом отметим, что нынешний «бум» смартфонов со складными экранами может положительно повлиять на решение в Редмонде.
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Наука и техника , Гаджеты , Технологии , Microsoft , Intel
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