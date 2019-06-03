Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в понедельник в ряде стран мира, в том числе в России . Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 13:01 по времени Восточного побережья США (20:01 мск — прим. ТАСС)", — говорится в сообщении.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в США. С неполадками также столкнулись в Великобритании, Испании, Португалии, Франции, Италии, Германии, Дании, Швеции и на Украине.

В России о сбоях чаще других сообщают пользователи в Москве.