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Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram 

ТАСС + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в понедельник в ряде стран мира, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector.
"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 13:01 по времени Восточного побережья США (20:01 мск — прим. ТАСС)", — говорится в сообщении.
Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в США. С неполадками также столкнулись в Великобритании, Испании, Португалии, Франции, Италии, Германии, Дании, Швеции и на Украине.
В России о сбоях чаще других сообщают пользователи в Москве.
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Наука и техника , Интернет , ИТАР-ТАСС
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