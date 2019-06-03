Во Франции найден богатый клад с запрещенными 500 лет назад монетами

Археологи обнаружили во французском городе Дижоне богатый клад, который состоит из монет XV века. Все они были запрещены к использованию при короле Карле VIII.

Об открытии рассказывается на сайте Национального института превентивных археологических исследований Франции . Клад был найден в подполе старинного дома, расположенного в Дижоне. Всего археологи обнаружили 34 монеты. Из них десять оказались золотыми, а остальные — серебряными.

Монеты находились в небольшой бронзовой шкатулке. Ученые уже установили, что владелец спрятал их более пяти веков назад. Вероятно. Произошло это в период правления короля Франции Карла VIII по прозвищу Любезный.

При нем был введен запрет на использование иностранных монет. А из 34-х найденных монет лишь две оказались местными — на них изображен Людовик XI. Впрочем, при Карле и они подпали под мораторий на использование. Возможно, владелец спрятал клад до лучших времен, а затем умер, так никому и не раскрыв своей тайны.

"За исключением этих двух монет, все остальные — это иностранная валюта, — говорит Паскаль Листрар из Национального института превентивных археологических исследований Франции. — Самые старые из них были отчеканены между 1432 и 1467 годами, а самая молодая — в 1494 году".

Обнаруженные монеты буквально пестрят изображениями видных людей того времени. В частности, на них изображены портреты папы Римского Николая V, герцога Миланского Галеаццо Марии Сфорцы, герцога Бургундского Филиппа Доброго, папы Иннокентия VIII и других.

Вместе с монетами в шкатулке находился кулон с моногораммой из двух латинских букв, "сшитых" золотым шнуром.