Роскосмос не будет создавать отдельный женский отряд космонавтов, сообщил исполнительный директор госкорпорации, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Женский отряд создаваться не будет, у нас есть единый отряд", — сказал Крикалёв.
В отряде на сегодняшний день состоит одна девушка.
Ранее ряд СМИ сообщили о возможности создания отдельного женского отряда. Глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов опроверг тогда РИА Новости эту информацию.